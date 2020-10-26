نجران 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث –بنات- اليوم، الأسبوع الثالث للبرامج التدريبية عن بُعد، التي تستهدف المعلمات والمرشدات الطلابيات وقائدات ووكيلات المدارس.وتشتمل البرامج التدريبية على برنامج الخرائط الذهنية الإلكترونية، والتعلم القائم على الكفايات، والفهم القرائي, لمعلمات الصفوف الأولية، برنامج "التقويم من أجل التعلم في الطفولة المبكرة" لمعلمات رياض الأطفال، إضافة إلى "دور الأسرة في معالجة المشكلات السلوكية" للمرشدات الطلابيات، وبرنامج "الفهم القرائي" لمعلمات اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، وبرنامج "القيادة التحويلية" لقائدات ووكيلات المدارس.// انتهى //11:22ت م0035