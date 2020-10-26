إسلام آباد 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسسلطت الصحف الباكستانية اليوم الضوء على الإجراءات الجارية في باكستان للحد من انتشار فيروس كورونا مجدداً ضمن الموجة الثانية للوباء.واهتمت باتفاق باكستان وأفغانستان على تعزيز العلاقات البرلمانية، والاستفادة منها لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأخبرت عن التفجير الذي وقع أمس في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان وأسفر عن مقتل وإصابة عشرة أشخاص.وتناقلت الصحف ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع خارج مركز تعليمي في الجزء الغربي من العاصمة الأفغانية، ومقتل تسعة مدنيين جراء انفجار قنبلتين متعاقبتين في مقاطعة غزنة.وتطرقت إلى تجدد الاشتباكات العسكرية بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في منطقة قرة باغ المتنازع عليها.وتابعت تطورات فيروس كورونا الذي يواصل الانتشار وحصد الضحايا بشكل يومي، وتخطيط معظم الدول الأوروبية لإعادة فرض الإغلاق العام للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //11:23ت م0036