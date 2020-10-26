الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رماح، خلال شهر ربيع الأول الجاري، سلسلة من المحاضرات الدعوية، يلقيها عدد من الدعاة في مساجد وجوامع المحافظة بعد صلاة العصر والغرب والعشاء.وتشمل موضوعات المحاضرات الحديث عن التوحيد وأثره في تحقيق الأمن، والتوحيد والأمن، وأمن الوطن مسؤولية الجميع، وفضل التوحيد وما يكفر الذنوب، وأهمية وحدة الكلمة، وأهمية لزوم الجماعة، وأهمية الوسطية والاعتدال، واجتماع الكلمة ووحدة الصف.وستقام هذه المحاضرات بعد صلاة العصر في مسجد الجرشان، ومسجد العوجان، وجامع الصملة، وبعد صلاة المغرب في جامع الصملة، ومسجد الغظروف، وجامع الفراج، ومسجد العذيبي، ومسجد العماني، وجامع المزيرع، ومسجد العوامر، وجامع المطوع، وبعد العشاء في مسجد العزة القديم، وجامع الشلاش، وجامع الغيلانة.ويأتي تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات في إطار البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة إلى الله، وتوعية الناس وتبصيرهم بما ينفعهم في دينهم.// انتهى //11:23ت م0037