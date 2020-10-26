نجران 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة التدريب التربوي "بنين" أمس، المرحلة الثانية للبرامج التدريبية عن بُعد، لشاغلي الوظائف التعليمية، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.واشتملت البرامج التدريبية على 13 حقيبة تدريبية في مجالات "مهارات إدارة التعليم عن بُعد"، و "ربط التعليم بحياة المتعلم"، و "القيادة التربوية الفاعلة"، " و"آلية العمل الإرشادي عن بُعد"، و"ومهارات التدريس الإلكتروني" و "دمج مهارات التفكير في التدريس"، و "وأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية"، إضافة إلى برامج " المهارات المهنية في التعلم عن بُعد"، و"رصد الفاقد التعليمي وطرق العلاج"، و"مهارات مايكروسوفت تيمز"،" المدارس المعززة للسلوك الإيجابي"، و "إدارة الصف"، وبرنامج "تدريب معلمي تعليم الكبار".وأكد المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر بن محمد مدخلي، أن البرامج تنفذ ضمن خطة التطوير المهني بتعليم المنطقة، وذلك لإكساب شاغلي الوظائف التعليمية المعارف والمهارات التطبيقية في مجالات التعليم والتعلم وتوظيف المنصات الإلكترونية الرسمية لتجويد الأداء المهني وفق متطلبات التعليم عن بعد.// انتهى //11:58ت م0045