بغداد 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة في بغداد اليوم بتصويت مجلس النواب العراقي على ملحق الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات الخاص بـ 16 محافظة عراقية، منوهةً بتأجيل المجلس التصويت على ملحق دوائر محافظتي كركوك ونينوى إلى جلسة لاحقة.وتناولت الصحف تكرار ظاهرة تأخر صرف رواتب الموظفين, مبرزةً تأثيراته على الوضع المعيشي العام في البلاد, مشيرة في هذا المجال إلى التضخم الذي يعاني منه قطاع الوظيفة العمومية الذي زاد عدد منتسبيه بنسبة ثلاثة ضعاف عما كان عليه عام 2004.وتابعت الصحف إعلان وزارة التخطيط بأنَّ موازنة العام 2021 ستركز على معالجة تداعيات الأزمتين الصحية والمالية في البلد، ووقف العمل بالمشاريع الجديدة لحين استكمال نظيرتها السابقة في بغداد والمحافظات, مشيرة إلى أن هذا القرار لا يشمل المشاريع المهمة ذات المساس بمصالح المواطنين أو المشاريع المباشر بها والمتلكئة.وتطرقت صحف اليوم إلى عودة الجدل والتجاذب إلى الساحتين البرلمانية والسياسية بشأن قانون المحكمة الاتحادية، منوهة بوجود مشروعين للقانون أحدهما مقدم من رئاسة الجمهورية إلا أن نقاط الخلاف مازالت قائمة حول آلية اختيار أعضاء المحكمة والتصويت عليهم ودور الفقهاء فيها.// انتهى //12:10ت م0048