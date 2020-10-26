تونس 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الوضع الوبائي داخل البلاد، مشيرة إلى تسجيل معدل أكثر من 1200 حالة عدوى بفيروس كورونا يوميا، ومابين 24 إلى 30 حالة وفاة يوميًا.وتحدثت عن مقتل شاب فلسطيني على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الرابط بين رام الله ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.وتطرقت صحف الإثنين إلى تجدد الاشتباكات العسكرية بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في منطقة قرة باغ المتنازع عليها.وأشارت صحف اليوم إلى تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، من أنّ الوضع الناجم عن انتشار فيروس كورونا سيكون صعبا للغاية في الأشهر المقبلة، ودعوته رؤساء الدول والحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحدّ من ارتفاع معدلات الوفيات من أهمّها إغلاق المدارس.واحتوت صحف تونس على أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد، مشيرة إلى أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و160 ألف وفاة.// انتهى //12:21ت م0051