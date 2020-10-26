الباحة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، إيداع أكثر من 2.5 مليون ريال في حسابات المستفيدين عبر نظام الصرف الآلي السريع؛ والتي تمثل مكافآت للطلاب والطالبات, ومحو الأمية, ونهاية الخدمة للعمال والموفدين للخارج.ودعا المساعد للخدمات المساندة علي الغامدي، المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية أو التواصل مع الإدارة عبر منصاتها الإعلامية الرسمية.// انتهى //12:24ت م0052