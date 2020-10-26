الرباط 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأدانت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بشدة التفجير الإرهابي، الذي استهدف مركزاً تعليمياً غرب العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وجددت المنظمة استنكارها ورفضها القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تنتهك جميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، عندما تجعل من المؤسسات التعليمية هدفاً لاعتداءاتها الوحشية، بما يهدد فرص الكثيرين في الحصول على التربية والتعليم ، معربةً عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا والشعب الأفغاني .// انتهى //12:29ت م0054