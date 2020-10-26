الجزائر 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الأول نوفمبر المقبل، يمثل تصالح الجزائر مع ذاتها وتاريخها، وإعادة البلد إلى المسار الصحيح.وأشارت إلى حالة القلق العام جراء تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، ما أدى برئاسة الوزراء مساء أمس، إلى توجيه نداءً للمواطنين تشدد فيه على ضرورة الاستمرار في التقيد بتدابير الوقاية.وتطرقت صحف الإثنين إلى إعلان الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين اليوم ضمن مسار الحوار السياسي الليبي عبر آلية الاتصال المرئي ضمن خطوة أولى قبل انطلاق اللقاء المباشر في 9 نوفمبر في تونس.وأخبرت في تقارير دولية أخرى، إلى تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من خطر انهيار الأنظمة الصحية في بعض البلدان المتضررة من وباء كوفيد -19، خلال الأشهر المقبلة، داعيا إلى اتخاد إجراءات عاجلة منها إغلاق المدارس.// انتهى //12:31ت م0055