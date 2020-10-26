الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تدريب أكثر من 22 ألف معلم وقائد ووكيل مدرسة على منصة "مدرستي" بداية هذا العام بالشراكة مع مكاتب التعليم، فيما تم إطلاق 81 برنامجاً تدريبياً جديداً من خلال الخطة الصباحية و 7 برامج جديدة في الخطة الموازية.وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض "بنين" خالد الرفاعي أن الإدارة فتحت باب التسجيل لبرامجها الصباحية -عن بعد- خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ، التي يبلغ عددها 82 برنامجاً سيستفيد منها 4100 معلم، كما أنها ستدرب عددا من مشرفي وقائدي ووكلاء المدارس على مشروع "ممارس القيادة المدرسية" الوزاري مطلع الأسبوع المقبل، حيث تستهدف البرامج 320 مستفيدا.وأضاف أن مركز تدريب القيادات التربوية التابع للإدارة أطلق 3 برامج تدريبية لمشرفي القيادة المدرسية وقادة المدارس ووكلائها، وذلك توافقا مع اتجاهات الوزارة للتعليم الإلكتروني والتعلم -عن بعد- استفاد منها 244 مشرفاً وقائداً ووكيل مدرسة، حيث جاءت البرامج في: فن ترتيب الأولويات وإدارتها وفق جائحة كورونا مع مدير مركز القيادات التربوية سعد الحزيمي، فن الاتصال الإلكتروني وفق جائحة كورونا مع المدرب حمد الطاسان، ومهارات التميز القيادي في المدارس مع المدرب خالد العرفج.وأشار الرفاعي إلى أنه توجد خطة موازية للتدريب -عن بعد- تطلقها مكاتب التعليم، وذلك حرصاً من إدارة التدريب التربوي على توطين التدريب في المكاتب عبر تدريب المشاريع الوزارية وعدد محدد من البرامج عبر مشروع التنمية المهنية "مكين"، حيث تم بالشراكة مع مكاتب التعليم تأهيل 19531 معلما على منصة "مدرستي" عبر 97 برنامجا، و 3288 قائداً ووكيل مدرسة عبر 35 برنامجاً.وأكد أن التسجيل في جميع الدورات متاح للجميع عبر نظام التدريب عن طريق البوابة التعليمية للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، مشيراً إلى أن مثل هذه الدورات رغم أنها تأتي في ظروف استثنائية، إلا أنها مهمة في صقل مهارات شاغلي الوظائف التعليمية، بما يخدم الطالب محور العملية التعليمية.// انتهى //12:36ت م0056