لندن 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الاهتمام بتداعيات أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة أنباء عن اقتراب مصادقة الولايات المتحدة وإيرلندا على لقاح مضاد للمرض بنهاية العام الجاري.وحذرت الصحف من أن التأثيرات الاقتصادية للأزمة تضع أكثر من ستة ملايين شركة صغيرة 16 مليون وظيفة في أنحاء البلاد المختلفة في وضع حرج، ما يتطلب مزيداً من الجهود من أجل تجنب حدوث ركود اقتصادي.وتناولت الصحف تبادل أزربيجان وأرمينيا الاتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ الذي توصلت له البلدان برعاية أمريكيا بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ.وأفادت في شأن منفصل بفوز أول مرشح للرئاسة من قبل المعارضة في الانتخابات الرئاسية بجزر سيشل في سابقة هي الأولى منذ استقلالها من بريطانيا قبل نحو أربعة عقود.ونقلت أنباء عزم السلطات الفرنسية استدعاء سفيرها في أنقرة للتشاور احتجاجاً على تصريحات الرئيس التركي رحب طيب أردوعان الأخيرة التي وصفتها بـ"غير المقبولة" في حق الرئيس إيمانويل ماكرون.// انتهى //12:37ت م0057