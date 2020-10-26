القاهرة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأكد رئيس البرلمان العربي رئيس وفد البرلمان لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري 2020 عادل العسومي، أن تجربة المرحلة الأولى من الانتخابات كانت نزيهة وشفافة ومنظمة وتمثل نقلة نوعية في طريقة إدارتها خاصة في ظل جائحة كورونا.وقال رئيس البرلمان العربي في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم، إن مصر أثبتت قدرتها من خلال هذه الانتخابات الأخيرة، حيث أجريت بشكل منظم ومتميز على جميع المستويات.وأوضح أن بعثة البرلمان سترفع اليوم تقريرها الأولي إلى رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، والتقرير النهائي سيرفع في المرحلة الأخيرة، مشيرا إلى أن مشاركة هذا الوفد في متابعة الانتخابت المصرية، تأتي تأكيداً أن البرلمان العربي شريك للدول العربية في كل الفعاليات الديمقراطية.// انتهى //13:50ت م0078