الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويله للجمعيات المتخصصة ورواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والناشئة لإنشاء مصانع ومعامل إنتاج ومعالجة البن في منطقتي عسير وجازان.ويهدف البنك من خلال دعمه وتمويله إلى إيجاد فرص استثمارية لمشاريع ناشئة وصغيرة وفق معايير احترافية تضمن نجاح العملية الإنتاجية، والاضطلاع بدور فاعل لتشجيع وتعزيز قدرة المنتج المحلي وتحفيزه للمنافسة والاستدامة في ظل الإمكانات الهائلة في الموارد الطبيعية.ويحرص البنك على تحقيق العديد من المكتسبات خلال هذا التمويل من ضمنها، التنوع الاقتصادي، وتغذية الأسواق المحلية من المنتج المحلي، وإضافة قيمة نوعية على البن السعودي من خلال التصنيع والتسويق، وتوفير فرص عمل في مناطق الإنتاج، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة، وإنشاء المصانع الإنتاجية ذات الميّز الاستهلاكية، والتوسع في دعم وتمكين سلسلة القيمة لتحفيز زراعة البن السعودي .ويأتي إعلان البنك عقب توقيع اتفاقيات بين المستثمرين من الشركات الوطنية وملاك مزارع البن السعودي، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ومعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة بدر.// انتهى //13:52ت م0079