الدمام 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأكملت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة رأس تنورة استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار عبر تشكيل غرف عمليات وفرق طوارئ للمعالجة تراكمات مياه الأمطار، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لشبكات التصريف في محافظة رأس تنورة.وأوضحت الأمانة إلى أنه تم تحديد أماكن تجمّعات المياه في الشوارع الداخلية والأماكن الحيوية ومراقبتها والقيام بسحب تجمعات المياه فوراً في حال حدث تجمع للمياه، منوهة إلى أنه تم تشكّيل فرق خاصة للقيام بعمليات صيانة قنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار داخل المحافظة بشكل دوري.// انتهى //14:00ت م0082