الباحة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اللجنة التنفيذية لمسابقة أسرة الباحة ( خليك في البيت وهديتك علينا) التي نفذتها لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة أثناء فترة منع التجول.جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي وأعضاء اللجنة وفريق العمل .واستمع سموه إلى شرح من المهندس المالكي عن المسابقة التي بلغت قيمة جوائزها نحو ٢٠٠ ألف ريال وتعد من أولى المسابقات على مستوى المملكة , والتي كان الهدف منها إعطاء متنفس ترفيهي وتوعوي للعوائل بالمملكة, مشيراً إلى أن المسابقة تضمنت بشكل عام زيادة معلومات المتسابقين وتحفيزهم على البقاء في المنازل خلال فترة منع التجول.وبين أن المسابقة حصدت العديد من المشاهدات بلغت نحو ٤ ملايين مشاهدة عبر حسابات اللجنة بتويتر ويوتويب ، مفيداً بأن برنامجها كان متنوعاً وتضمن فقرات توعوية وإرشادية وجهت لكافة شرائح المجتمع .وأشاد سمو أمير الباحة بما حققته المسابقة من نجاح مميز لتقديم الفائدة للمواطنين من خلال المعلومات القيمة التي تمت المسابقة عليها، وما تضمنته من برامج منوعة أسهمت في توعية المجتمع من مرض كورونا .​حضر التكريم وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //14:16ت م0084