اجتماعي / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يُدشن خارطة دراسة احتياجات الأسرة بالمنطقة
الاثنين 1442/3/9 هـ الموافق 2020/10/26 م واس
جدة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، في مكتبه بجدة ، الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة التي تنفذها لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة بالتعاون مع جمعية المودة , بحضور أمين مجلس المنطقة خالد البقمي ، ورئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي.
واستمع الأمير خالد الفيصل ، إلى شرح عن أهداف الخارطة الحرارية الرامية لتشخيص الواقع الحقيقي لاحتياجات الأسرة بالمنطقة والوقوف على التحديات التي تواجهها وتحديد الحلول الملائمة لعلاج هذه التحديات .
وفي هذا الصدد تم التركيز على خمس قضايا رئيسية هي : الاستعداد الزواجي وتشمل الاستقلالية والنمو الذاتي والمهارات الاجتماعية والتوجهات والقيم ، بالإضافة للعلاقة الأسرية ، والتخطيط الأسري ويشمل وضوح الأدوار والتخطيط المالي ، وكذلك تربية الأبناء وتشمل النمو الجسدي السليم والنمو الفكري الأخلاقي والعاطفي والمتابعة الدراسية ، والقضية الخامسة الانفصال الناجح ويشمل الدعم النفسي والدعم المالي والتعاون في تربية الأبناء .
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14:18ت م
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