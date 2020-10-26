جدة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، في مكتبه بجدة ، الخارطة الحرارية لدراسة احتياجات الأسرة التي تنفذها لجنة تنمية الأسرة بمجلس المنطقة بالتعاون مع جمعية المودة , بحضور أمين مجلس المنطقة خالد البقمي ، ورئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي.واستمع الأمير خالد الفيصل ، إلى شرح عن أهداف الخارطة الحرارية الرامية لتشخيص الواقع الحقيقي لاحتياجات الأسرة بالمنطقة والوقوف على التحديات التي تواجهها وتحديد الحلول الملائمة لعلاج هذه التحديات .وفي هذا الصدد تم التركيز على خمس قضايا رئيسية هي : الاستعداد الزواجي وتشمل الاستقلالية والنمو الذاتي والمهارات الاجتماعية والتوجهات والقيم ، بالإضافة للعلاقة الأسرية ، والتخطيط الأسري ويشمل وضوح الأدوار والتخطيط المالي ، وكذلك تربية الأبناء وتشمل النمو الجسدي السليم والنمو الفكري الأخلاقي والعاطفي والمتابعة الدراسية ، والقضية الخامسة الانفصال الناجح ويشمل الدعم النفسي والدعم المالي والتعاون في تربية الأبناء .// انتهى //14:18ت م0085