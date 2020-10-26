جدة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمكتبه في جدة ، رئيس جامعة أم القرى المعيّن حديثاً الدكتور معدي القحطاني .وهنأ سموه ، رئيس جامعة أم القرى بتعيينه مديراً للجامعة ، مؤكداً أهمية الارتقاء بالبيئة التعليمة والأكاديمية ، ما ينعكس إيجاباً على المخرجات التي سيكون لها الأثر الكبير في النهوض بالوطن.من جانبه قدم الدكتور القحطاني ، شرحاً موجزاً عن خطة الجامعة والمتوافقة رؤية المملكة 2030 ، مبينا أنه سيتم التركيز على الاستثمار في اقتصاد المعرفة المنبثق من منظومة البحث العلمي ، التي يخرج عنها براءات اختراع تتحول إلى منتجات ملموسة تسهم في خدمة المجتمع عبر سوق العمل .// انتهى //14:22ت م0087