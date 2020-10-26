عام / سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل رئيس جامعة أم القرى
الاثنين 1442/3/9 هـ الموافق 2020/10/26 م واس
جدة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، بمكتبه في جدة ، رئيس جامعة أم القرى المعيّن حديثاً الدكتور معدي القحطاني .
وهنأ سموه ، رئيس جامعة أم القرى بتعيينه مديراً للجامعة ، مؤكداً أهمية الارتقاء بالبيئة التعليمة والأكاديمية ، ما ينعكس إيجاباً على المخرجات التي سيكون لها الأثر الكبير في النهوض بالوطن.
من جانبه قدم الدكتور القحطاني ، شرحاً موجزاً عن خطة الجامعة والمتوافقة رؤية المملكة 2030 ، مبينا أنه سيتم التركيز على الاستثمار في اقتصاد المعرفة المنبثق من منظومة البحث العلمي ، التي يخرج عنها براءات اختراع تتحول إلى منتجات ملموسة تسهم في خدمة المجتمع عبر سوق العمل .
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