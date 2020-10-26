الدمام 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم ، على تقرير عن جهود مجمع تلفزيون الدمام، قدمه مدير المجمع مهدي بن سعد المزارقة.وأكد سموه أن الإعلام الخط الأول في الدفاع عن المملكة، وإبراز منجزاتها الحضارية، ونهضتها التنموية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- ، منوها بما يحظى به قطاع الإعلام من دعمٍ ورعاية من القيادة الرشيدة -يحفظها الله- , لافتا الانتباه إلى أن أهمية مواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع، والحراك الفاعل نحو تعزيز المهنية والمسؤولية الأخلاقية.كما أكد ضرورة أن يقوم قطاع التلفزيون بمواكبة التطور التقني، والاستفادة من المنصات الرقمية في نقل الرسالة الإعلامية، والحرص على الموازنة بين السبق والمهنية، متمنياً لمنسوبي المجمع التوفيق في مهام عملهم.من جهته قدم المزارقة، الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل لجهود المجمع، وحرصهما على أن يواكب المجمع النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة، وأن تصل عدسات القنوات السعودية لكل محافظات المنطقة ومراكزها، وإبراز ما تتمتع به من مقومات ثقافية وسياحية.// انتهى//15:23ت م0110