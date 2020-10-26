الدمام 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأطلق معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، خدمة المباني الآيلة للسقوط، والترقيات إلكترونياً، عبر بوابة الأمانة الرقمية، بحضور عدد من الوكلاء والمسؤولين.وأوضح الجبير أن خدمة المباني الآيلة للسقوط تسعى لإشراك المستفيد في أن يكون عيناً للأمانة وشريكاً لها، ويسهم في الحد من الأضرار الناتجة عن المباني الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارات المختصة بالأمانة.وفيما يتعلق بإجراء اعتماد الترقيات إلكترونياً أشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي للأمانة وحوكمة الإجراءات وتبسيطها، وتسهيل وتوثيق محاضر ترقيات منسوبي الأمانة واعتمادها إلكترونياً، مما يسهم في التحول إلى أمانة بلا ورق، وتعزيز التحول إلى الأمانة الرقمية.// انتهى //15:26ت م0112