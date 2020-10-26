طرابلس 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 اكتوبر020 2 واساستنكرت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخطابه الرسمي «الذي يسيء للعلاقات مع العالم الإسلامي».وقال الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي: إن تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للنبي الكريم تغذّي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية، مضيفاً : نذكِّر الرئيس الفرنسي بإعلان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2018 بأن الإساءة للنبي الكريم لا تندرج تحت حرية التعبير.ودعا المسؤول الليبي في ختام تصريجة الرئيس الفرنسي إلى العدول عن تصريحاته الاستفزازية والاعتذار لأكثر من مليار مسلم، منهم مواطنون فرنسيون.// انتهى //15:30ت م0114