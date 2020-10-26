الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسحققت "بلشة" المركز الأول للشوط الأول وحصلت على أفضل توقيت في سباق "حيل – زمول" لمالكها أحمد تراحيب الشريف اليوم ضمن منافسات سباقات الهجن بالنعيرية الذي تختتم فعالياته غداً الثلاثاء وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.وجاءت "مصيح" بالمركز الأول في الشوط الثاني لمالكها ماطر زهيميل العصيمي، وسجلت "مهابة" لفايز شبيب العتيبي المركز الأول في الشوط الثالث، وخطف "خطاف" الأفضلية في الشوط الرابع للمالك شريان محمد المري، وحققت "مبشرة" المركز الأول في الشوط الخامس التي تعود ملكيتها لمشعل حسن الشريف، وجاء "مهلي" في المركز الأول للشوط السادس للمالك هادي خويران العجمي، فيما حققت "شلفاء" الأفضلية في الشوط السابع لمالكها عامر علي المري، وكانت الأفضلية في الشوط الثامن لسعيد علي المري عن طريق "غزيلان".// انتهى //15:53ت م0122