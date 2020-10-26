الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأنعشت سباقات الهجن التي انطلقت الخميس الماضي اقتصاد وسياحة محافظة النعيرية التي يقطنها قرابة الـ 90 ألف نسمة، وتحتضن منافسات السباق، إذ أضحت مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.وسميت النعيرية بعروس الربيع لكثرة روادها وزوارها من مختلف أرجاء المملكة ودول الخليج لاسيما من الدول المجاورة لها، ويعد ميدان الملك فهد الحاضن لسباقات الهجن واجهة سياحية جديدة من شأنها أن تجذب السياح المهتمين بهذا اللون من السباقات.وفتح مهرجان النعيرية فرص عمل للأسر المنتجة ولشباب المحافظة من خلال إتاحته الفرصة لهم للمشاركة في نشاطات عدة، والمشاركة مع اللجان أثناء التحضير وخلال فترة المهرجان، وتؤكد هذه النتائج توافر الفرص الاستثمارية للتوسع السريع في قطاع الإيواء والخدمات المساندة له بالقرى المجاورة للميدان الذي يحتضن المهرجان.// انتهى //16:39ت م0135