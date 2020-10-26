مكة المكرمة في 09 ربيع الأول 1442 ه الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأقامت إدارة الخدمات الاجتماعية النسائية ممثلة في وحدة شؤون الأشخاص ذوات الإعاقة بالمسجد الحرام، لقاءً توعويًا عن بعد لـ (54) كفيفة بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء المخصص لدعم أصحاب الهمم من المكفوفين قدمته الأستاذة المشاركة بجامعة الملك عبد العزيز قسم التربية الخاصة الدكتورة شادن خليل .وأوضحت مديرة الوحدة زين الثبيتي أن اللقاء الذي استفاد منه ٥٤ مستفيدة تناول عددا من المحاور كان من أبرزها الإعاقة البصرية وأقسامها والتعريف، بالعصا وتاريخها، ومكان نشأتها وكيفية استخداماتها، وكذلك استراتيجيات التنقل لذوي الإعاقة البصرية، وأهمية التوجه الحركي لديهم وكيفية التغلب على المعوقات والتحديات بالإضافة إلى احتياجات الكفيفين من شؤون الحرمين.// انتهى //16:41ت م0136