القاهرة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية -إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية- والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب) غدا ولمدة يومين أعمال الاجتماع التاسع عشر للهيئة العربية لخدمات نقل الدم بالتنسيق والتعاون مع رئاسة الهيئة التي تتولاها حاليا المملكة المغربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم : إن هذا الاجتماع يعدّ الأول للهيئة العربية لخدمات نقل الدم في ظل جائحة كوفيد 19، كما تأتي في سياق متابعة تنفيذ قرارات مجلس وزراء الصحة العرب وتفعيل التوصيات الصادرة عن الهيئة لما لبنوك الدم من أهمية في استخدام البلازما في البروتوكلات العلاجية لمرض كوفيد 19.وأشارت أبو غزالة إلى أن جدول أعمال اجتماع الهيئة يتضمن عددا من المواضيع المهمة، منها استخدام البلازما في البروتوكول العلاجي لمرض كوفيد 19 والاحتياطات التي يجب اتخاذها للمتبرعين بالدم للتأكد من سلامتهم، ومناقشة حول إتمام الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة، وتنشيط التواصل بين الدول من خلاله أثناء الجوائح والأزمات، ومشروع مشتقات البلازما واستخداماته في تعزيز المحتوى المحلي للدول العربية، كما ستتم مناقشة مشروع النظام الأساسي للهيئة العربية لخدمات نقل الدم.// انتهى //16:49ت م0139