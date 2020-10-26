نجران 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأنهت أمانة منطقة نجران اليوم ، أعمال إنشاء حديقة حي الفهد العامة على مساحة اجمالية تقدر بـ 9 آلاف متر مربع.وأكد أمين منطقة نجران المكلف المهندس عيد العتيبي، أن حديقة حي الفهد ،تأتي ضمن عشر حدائق موزعه بأحياء الفهد، والمخيم جارى العمل على إنهاءها قبل نهاية العام الحالي 2020م ، وذلك في أطار سعي الأمانة على مواصلة عملها في آنسنة المدن وفق رؤية المملكة 2030 ،وزيادة المسطحات الخضراء والتشجير في جميع المواقع المتاحة ، لتكون متنفساً لأهالي المنطقة وزوارها، عبر إنشاء الحدائق العامة والساحات البلدية ومشروعات التحسين والتجميل.من جانبه أوضح وكيل التعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، أن الحديقة تقع على مساحة إجمالية تقدر بــ9 آلاف متر مربع ،وتحتوي على مسطحات خضراء وأشجار وألعاب أطفال، وملعب لكرة القدم ومظلة، ومقاعد خراسانيه، وحاويات نفايات، ومواقف للسيارات ،ومسارات من الخرسانة المطبوعة والممشطة.// انتهى //16:57ت م0141