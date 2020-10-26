ينبع 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستأهلت إدارة التعليم بمحافظة ينبع لثلاث فئات من جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ضمن تصفيات المرحلة الثانية للجائزة في دورتها الـ 23 على مستوى المملكة، إذ ترشح من تعليم ينبع لتصفيات المرحلة النهائية ، قائدة الثانوية الثامنة بينبع البحر تغريد حامد الحربي عن (فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة)، والمعلمة تغريد مسعود باجنيد من الثانوية الخامسة بينبع البحر عن ( فئة المعلمة المتميزة)، والطالبة أمجاد وليد باهويني من الثانوية الثانية بينبع الصناعية عن ( فئة الطالبة المتميزة).وهنأ مدير تعليم ينبع سليم العطوي، المرشحات للجائزة , مشيدا بالجهود المبذولة والنتائج المتميزة بعد انتهاء المرحلة الثانية المركزية من مراحل تحكيم المشاركات على مستوى المملكة.يُذكر أن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، للأداء التعليمي المتميز تهدف إلى صنع التميز التعليمي ورعاية الموهوبين، وتأهيل كوكبة متميزة من الطلاب والتربويين واكتشاف مكامن إبداعاتهم وقدراتهم، وتقديمها للميدان التربوي.// انتهى //17:11ت م0142