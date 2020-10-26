ع / رياضي / دورة تدريبية غداً "عن بُعد "بجامعة حائل بعنوان "علوم الرياضة والإعداد البدني"
الاثنين 1442/3/9 هـ الموافق 2020/10/26 م واس
حائل 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس
تنظم جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً دورة تدريبية "عن بُعد" بعنوان "علوم الرياضة والإعداد البدني" يقدمها الدكتور وجدي محمد .
وتهدف الدورة إلى إبراز أهمية ممارسة الرياضة اليومية وقضاء الوقت بالأنشطة البدنية التي تقوّي جهاز المناعة وتحفز الطاقة الإيجابية و تساعد الجسم على التخلص من الدهون، إضافة إلى تقديم النصائح العملية حول تأثير التمارين الرياضية على الحالة النفسية.
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17:11ت م
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