‏ع / رياضي / دورة تدريبية غداً "عن بُعد "بجامعة حائل بعنوان "علوم الرياضة والإعداد البدني"

الاثنين 1442/3/9 هـ الموافق 2020/10/26 م واس
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حائل 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس
تنظم جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً دورة تدريبية "عن بُعد" ‏بعنوان "علوم الرياضة والإعداد البدني" يقدمها الدكتور وجدي ‏محمد . ‏
وتهدف الدورة إلى إبراز أهمية ممارسة الرياضة اليومية وقضاء ‏الوقت ‏بالأنشطة البدنية التي تقوّي جهاز المناعة وتحفز الطاقة ‏الإيجابية و ‏تساعد الجسم على التخلص من الدهون، إضافة إلى ‏تقديم ‏النصائح العملية حول تأثير التمارين الرياضية ‏على الحالة النفسية‏.‏

‏ // انتهى //‏
17:11ت م
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