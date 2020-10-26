حائل 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستنظم جامعة حائل ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً دورة تدريبية "عن بُعد" ‏بعنوان "علوم الرياضة والإعداد البدني" يقدمها الدكتور وجدي ‏محمد . ‏وتهدف الدورة إلى إبراز أهمية ممارسة الرياضة اليومية وقضاء ‏الوقت ‏بالأنشطة البدنية التي تقوّي جهاز المناعة وتحفز الطاقة ‏الإيجابية و ‏تساعد الجسم على التخلص من الدهون، إضافة إلى ‏تقديم ‏النصائح العملية حول تأثير التمارين الرياضية ‏على الحالة النفسية‏.‏‏ // انتهى //‏17:11ت م0143