الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسكرم معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم طالبات الجامعة بكلية علوم الحاسب والمعلومات الفائزات بالمركز الأول في مسابقة تحدي نيوم "مسار النقل" للذكاء الاصطناعي في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي.وبارك معاليه للطالبات هذا الإنجاز والجهد الإبداعي الكبير الذي يُحسب للجامعة ويرفع من رصيد تميزها, متمنياً أن يَكُنّ إضافة لمسيرة البلاد في التطوير والنماء خاصة في مثل هذه التخصصات في الذكاء الاصطناعي.// انتهى //17:12ت م0144