القاهرة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مكاسب قدرها 1.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم، وذلك وسط تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية والثانوية.وشهدت التعاملات عمليات شراء قوية من جانب المستثمرين على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي كان الكثير منها على الحد الأقصى للارتفاع المسموح به خلال الجلسة الواحدة البالغ 5%.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 600 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.5 مليار جنيه، فيما أنهى مؤشر (إيجي إكس 30) الرئيسي التعاملات عند مستوى 10511.94 نقطة.وقفزت مؤشرات السوق الثانوية على نحو ملحوظ اليوم ليسجل مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب قدرها 1.7% منهيًا التعاملات عند مستوى 1814.47 نقطة، كما قفز المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3% ليسجل 2679.7 نقطة.//انتهى//17:12ت م0145