مكة المكرمة 09 ربيع الأول1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واساطلع وفد من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة يرافقه عدد من الصناعيين ورجال الأعمال اليوم على مشاريع المدن الصناعية الجديدة والفرص الاستثمارية التي توفرها وتشكيل الخارطة الاقتصادية المستقبلية لمكة المكرمة.وبحث الوفد الذي رأسه نائب رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي , رؤية المدن الصناعية القادمة والمشاريع الجديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه الصناع في العاصمة المقدسة.وتعرف الوفد خلال الزيارة على المشروعات القائمة، والجاري تنفيذها في المدينة الصناعية، وأبرز الاحتياجات العاجلة، والخدمات والمنتجات التي توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" من أجل تعزيز رؤيتها لتمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص.وقدم مدير "مدن" بمكة المكرمة بدر الحربي، شرحاً مفصلاً عن المدينة الصناعية والخطط المستقبلية، كما استمع إلى رؤية الصناع واقتراحاتهم لرفع مستوى الجودة وزيادة معدلات الإنتاج.من جانبه لفت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة إلى الإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة وتؤهلها للاضطلاع بدور صناعي كبير في المنطقة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة، والاستثمار الصحيح في التقنية للوصول بالجودة إلى أعلى المعايير العالمية.// انتهى //17:32ت م0147