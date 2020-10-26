الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأكد المصنف الأول عالمياً الأمريكي داستن جونسون، والمتوج ببطولة أمريكا المفتوحة لهذا العام الأمريكي برايسون ديشامبو، وحامل لقب النسخة السعودية الماضية الآيرلندي الشمالي غرايم ماكداول، مشاركتهم في بطولة السعودية الدولية للجولف 2021 المقدمة من سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية التي تقام خلال المدة من 4 حتى 7 فبراير 2021, إذ تشهد البطولة مشاركة نخبة لاعبي الجولة الأوروبية، ومن المنتظر أن تكون من أكبر بطولات الشرق الأوسط.وقال الأمريكي ديشامبو صاحب آخر لقب في البطولات الكبرى -أمريكا المفتوحة 2020 الذي يمتلك سبع انتصارات في جولة "بي جي أيه" : "رياضة الجولف في السعودية تستمر في التطور مع سعي جولف السعودية في تنمية اللعبة, ولقد أنهيت عام 2019 بشكل جيد، وبالطبع أتمنى أن أنهي هذا العام بنتيجة أفضل لكنني مهتم حقاً بمعرفة مدى التغيير وكيف تطورت لعبة الجولف في المملكة منذ زيارتي الأخيرة".فيما قال داستن جونسون حامل لقب النسخة الأولى والتي أعقبها بحلوله ثانياً خلف ماكداول مطلع العام: "أتطلع حقاً للعودة إلى المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة على التوالي، لقد استمتعت حقاً بالزيارات السابقة وأحببت الملعب كما اتضح من فوزي باللقب وحصولي على المركز الثاني, كما أن تجربة الغوص التي قمت بها في البحرالأحمر كانت رائعة جداً".ولاقى ماكداول حامل اللقب وبطل بطولة أمريكا المفتوحة عام 2010 تشجيعاً كبيراً في العام الماضي بعد أن حقق 12 ضربة تحت المعدل أسهمت في حصوله على لقبه الـ 11 في بطولات الجولة الأوروبية وحرمانه لجونسون من تحقيق لقبه الثاني على التوالي.وقال: "بعد الانتصار الرائع في بطولة السعودية الدولية 2020 فبراير الماضي أمام مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين كان علينا أن نتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، واعتقد بأني كنت محظوظاً لتمكني من الاستمرار في الشعور بالانتصار الذي تحقق طوال مدة الحجر, وأنا متطلع لإنهاء عام 2020 وبدء عام 2021، ومع كل ما سمعته حول الأسماء المشاركة يبدو أن الجميع متحمس لهذه البداية الجديدة في المملكة أيضاً".بدوره رحب الرئيس التنفيذي لاتحاد الجولف السعودي ماجد السرور بالمشاركين وقال: "سعداء جداً بتمكن المملكة من استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية الدولية الكبرى, وفخورون بقائمة اللاعبين التي ستشارك في بطولة السعودية الدولية, كما يسعدنا أن نحظى بدعم أفضل لاعبي العالم، حيث يوضح ذلك بأننا نسير في الاتجاه الصحيح".يذكر أن البطولة ستكون ثالث بطولة جولف احترافية تستقبلها المملكة في غضون ثلاثة أشهر، حيث تستعد لإقامة بطولتين دوليتين متتاليتين في الشهر المقبل, وهي بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة, التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار وتقام في المدة من 12 حتى 15 نوفمبر, وبطولة السعودية النسائية الدولية للفرق بجوائز تبلغ نصف مليون دولار في المدة من 17 حتى 19 نوفمبر.// انتهى //17:33ت م0148