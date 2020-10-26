جدة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسحقق طلاب كلية الهندسة بجامعة جدة المركز الثاني على مستوى جامعات المملكة في تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة ، حيث تأهل طلاب الجامعة للمرحلة النهائية في مساري الطاقة والترفيه ضمن أفضل خمسة فرق يمثلون (39) جامعة مشاركة .وجاء تحقيق هذا الإنجاز بعد تقديم الطلبة مشروع تصميم مركبة ذاتية التحكم تقوم باكتشاف التسربات في أنابيب النفط آلياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، وذلك بهدف سرعة اكتشاف التسربات والتقليل من الخسائر والحد من الأضرار البيئية.يذكرأن تحدي نيوم هو إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي لاستقطاب مواهب طلاب الجامعات في مجال الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة في نيوم بإشراف وتنظيم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ، وينقسم التحدي إلى ثلاث مسارات هي : مجالات الطاقة، والترفيه، والنقل.// انتهى //18:21ت م0167