الخبر 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأطلقت وحدة الطوارئ بمستشفى الملك فهد الجامعي بمحافظة الخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس الفرضية التدريبية الأولى ضمن سلسة من التدريبات الشهرية مع أقسام متعددة إكلينيكية وإدارية للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمواجهة مخاطر وحوادث مختلفة.وأوضحت استشارية طب الطوارئ والحوادث وإدارة الكوارث ورئيسة الوحدة الدكتورة نسرين مغربي أن الفرضية بدأت بتلقي المسعفين اتصالا افتراضيا عن طريق الهلال الأحمر السعودي يشير إلى وقوع حادث انسكاب مادة كيميائية تستخدم لصنع المبيدات الحشرية وضحيتها ثلاثون عاملاً، بدأت تظهر عليهم أعراض تنفسية شديدة وسيلان من الأنف والفم خلال دقائق، مما استدعى نقلهم بحافلة المصنع إلى المستشفى مباشرة، وسجّل المسعفون الحدث وأبلغوا قائد فريق الطوارئ بالمعلومات المطلوبة ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب لتفعيل رمز الطوارئ الصحيح بعد رفع البلاغ للمدير الطبي وطلب تعيين وحدة التطهير، وفي الوقت ذاته تم قياس قدرة الممارسين الصحيين على فرز المرضى بالشكل الصحيح.وفي ختام الفرضية ناقش مقيّموا التدريب النقاط المهمة التي يجب تسليط الضوء عليها، واستضافوا المشاركين في الحدث وتم الاستماع لملاحظاتهم والصعوبات التي واجهتهم للمساعدة في تطوير (بروتوكولات) المستشفى الخاصة بالكوارث وتسليط الضوء على الثغرات التي تتطلب مزيدا من التدريب .// انتهى //18:25ت م0170