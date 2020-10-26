الدمام 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستفقد مدير تعليم المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، اليوم، مشروع إعادة تأهيل الأثاث المدرسي، الذي تقوم عليه إدارة التجهيزات المدرسية ممثلة في الدعم الفني بتعليم المنطقة، وذلك بمقر إدارة المستودعات بالدمام.وتطلع الدكتور الشلعان، على آلية العمل ومراحل وخط سير إعادة تأهيل وصيانة مقاعد وطاولات الطلاب والطالبات والأثاث المدرسي وإعادته بشكل جديد للاستفادة منه داخل المدارس والمكاتب تحقيقاً للكفاءة في استخدام الموارد.يذكر المشروع يسعى منذ انطلاقته لتحسين جودة البيئة المدرسية وزيادة العمر الافتراضي للأثاث المدرسي من خلال إعادة تأهيل الطاولات والمقاعد الدراسية بشكل مباشر في موقع المدارس نفسها، وإعادة تأهيل الأثاث الرجيع في مقر ورشة المشروع بإدارة المستودعات، حيث أنجز المشروع منذ انطلاقته تأهيل ما مجموعه 37489 ألف طاولة دراسية، و 10290 مقعدا دراسيا.// انتهى//18:25ت م0171