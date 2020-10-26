مكة المكرمة في 09 ربيع الأول 1442 ه الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ممثلةً في وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع (ارتقاء) للبنات بالتعاون مع مركز التميز بالإدارة اليوم , ورشة تثقيفية لمنتجات مدرستي الرقمية بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري وعدد من مشرفات الشراكة في المدارس وجمع من أولياء أمور الطالبات.وثمنت بشاوري لأولياء الأمور , دورهم الفاعل في تعلم أبنائهم وبناتهم عن بعد، مؤكدةً ضرورة التفعيل الجاد والمستمر للمنصة وأهمية مشاركتهم في مسابقة مدرستي الرقمية.بدورها أفادت مديرة وحدة ارتقاء بدرية الغامدي أن هنالك الكثير مما يمكن عمله لتحقيق شراكة حقيقية فاعلة بين المدرسة والأسرة .كما قدمت مساعدة مركز التميز أمينة الشهر ي من خلال الورشة نبذة تعريفية عن مسابقة مدرستي والفئات المستهدفة وعددت مجالات المسابقة والمنتجات المقدمة مستعرضة معايير الجائزة.// انتهى //18:26ت م0174