القاهرة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسبحث وزير الطيران المدني المصري الطيار محمد منار مع نائب رئيس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل اليمني الدكتور سالم أحمد الخنبشي والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، خاصة في مجال التدريب ونقل الخبرات المصرية.وقالت وزارة الطيران المصرية في بيان اليوم : إن اللقاء ناقش سبل تحديث الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين البلدين في مجال النقل الجوي، إضافة إلى زيادة فرص التدريب للكوادر اليمنية.// انتهى //18:28ت م0176