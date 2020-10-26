الخرطوم 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني المهندس هاشم صلاح حسن مطر عبر تقنية الفيديو اليوم بأمين الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة يوسف خلاوي.وجرى خلال اللقاء بحث ترتيبات الغرفة لإنشاء أكبر مشروع استثماري زراعي في السودان عقب اكتمال الدراسات المطلوبة كشراكة بين عضوية الغرفة من الدول الإسلامية والقطاع الخاص الوطني، إلى جانب الجهود المبذولة لإكمال عملية تمويل المشروع ليسهم في توفير احتياجات وواردات الدول الأعضاء بالغرفة، وإنشاء مركز تحكيم تجاري دولي خاص بالدول الأعضاء.// انتهى //18:31ت م0177