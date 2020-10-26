الخرطوم 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسالتقى والي ولاية شمال دارفور محمد حسن عربي في مكتبه اليوم بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون قوات حفظ السلام جان بيير لاكورا، ومفوض السلم والأمن الأفريقي إسماعيل شرفي، اللذين وصلا إلى مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور غربي السودان اليوم في إطار زيارتهم الحالية للسودان.وبحث اللقاء خطة خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" من دارفور المقرر له شهر ديسمبر المقبل، كما بحث الوالي مع الوفد الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة الأممية الجديدة "يونيتامس" المقرر لها مطلع العام القادم.كما تطرق اللقاء إلى كيفية تنفيذ الخطة الخاصة بحماية المدنيين عبر الآلية المكونة من الحكومة السودانية بعد خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي .// انتهى //18:37ت م0178