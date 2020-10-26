القطيف 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسالتقى محافظ القطيف المكلف فلاح بن سلمان الخالدي في المحافظة أمس رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة سلطان الخالدي، بمناسبة إطلاق برامج وفعاليات حملة ( الصلاة نور ) بالمحافظة.واطّلع المحافظ خلال اللقاء على خطة عمل الهيئة من برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانياً وتوعوياً ، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ودشنها بالمنطقة سمو أمير المنطقة الشرقية ، حيث كثّفت الوجود الميداني في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة، ونشرت الرسائل التوعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية ، وفعّلت في جميع الوسائل المتاحة بيان فضل الصلاة ومكانتها ، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ، لتحقيق الأثر الفاعل في مختلف شرائح المجتمع .// انتهى //18:37ت م0179