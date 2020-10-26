واشنطن 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسرحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن توقيع الليبيين على اتفاق وقف إطلاق النار الفوري على الصعيد الوطني في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 التي عُقدت بجنيف في 23 أكتوبر.وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم عن تقديرها للدور الحيوي الذي لعبه القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في تسهيل المحادثات، مثنيةً على القيادة الليبية بجميع أطرافها لاتخاذها هذه الخطوة الشجاعة.وأكدت أهمية الاستمرار في هذا التقدم وضرورة أن تدعم جميع أطراف النزاع هذا النجاح، مشيرة إلى أنه -كما ينص الاتفاق- يجب على جميع المتقاتلين الأجانب مغادرة البلاد في غضون 90 يومًا والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم.وعبّرت الخارجية الأمريكية عن أملها في نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسّره الأمم المتحدة، ودعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات الوطنية، وتطلعها كذلك إلى التعيين السريع للأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث خاص جديد لليبيا لضمان إحراز تقدم في جهود الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية الليبية، داعيةً جميع الليبيين إلى مواصلة البناء على الزخم الإيجابي لاتفاق وقف إطلاق النار.// انتهى //19:25ت م0182