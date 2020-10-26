الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسانطلق أمس , البرنامج التأهيلي لكاتبات العدل الذي يقيمه مركز التدريب العدلي، بهدف تأهيل المعينات حديثاً على وظيفة كاتبة عدل لممارسة أعمالهن.ويبدأ البرنامج باستعراض تاريخ القضاء في المملكة، ومن ثم التعريف بوزارة العدل واختصاصاتها، ويرتكز البرنامج التدريبي على ثلاثة محاور، منها ما يتعلق بواجبات الوظيفة وقواعد السلوك الوظيفي وفنون الاتصال مع الجمهور، ومحور الأنظمة التشريعية والتقنية الضابطة لعمل كاتب العدل، وكذلك محور الاختصاصات المنسلخة من الدوائر الإنهائية إلى كتابات العدل.وتمتد مدة البرنامج إلى ستة أسابيع بحيث تصبح كاتبات العدل بعد إتمامه على معرفة تامة باختصاصات وزارة العدل، والأنظمة العدلية ونظام التوثيق، والإلمام الإداري بمهام وواجبات واختصاصات كاتب العدل، وكذلك الخدمات الالكترونية التي تقدمها كتابات العدل.// انتهى //19:34ت م0185