الجزائر 09 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 26 اكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأوضح الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار أن العدد الإجمالي للإصابات بالوباء ارتفع إلى 56423 حالة، مشيراً إلى تسجيل 8 حالات وفاة إضافية خلال المدة نفسها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1922 حالة.وأضاف أن 178 مريضا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 39273 حالة.// انتهى //19:45ت م0186