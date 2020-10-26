اجتماعي / تنمية أبوعريش توزع 1000 سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها
الاثنين 1442/3/9 هـ الموافق 2020/10/26 م واس
أبوعريش 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واس
وزعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش اليوم، 1000 سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها، ضمن مبادرة جمعية البر الخيرية بجازان "باسقات الخير".
وأوضح رئيس اللجنة عبده بن حسن راجحي أن المبادرة جاءت تعزيزًا للشراكة بين جمعية البر بجازان ولجنة تنمية أبوعريش لتلبية احتياجات المستفيدين، مبيناً أن السلال الغذائية تشمل مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.
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20:21ت م
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