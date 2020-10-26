أبوعريش 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسوزعت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش اليوم، 1000 سلة غذائية على المستفيدين من خدماتها، ضمن مبادرة جمعية البر الخيرية بجازان "باسقات الخير".وأوضح رئيس اللجنة عبده بن حسن راجحي أن المبادرة جاءت تعزيزًا للشراكة بين جمعية البر بجازان ولجنة تنمية أبوعريش لتلبية احتياجات المستفيدين، مبيناً أن السلال الغذائية تشمل مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.// انتهى //20:21ت م0193