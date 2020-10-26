الباحة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستفقد محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني اليوم, سير أعمال التجهيزات بمستشفى المحافظة العام الجديد.وتجول المحافظ في أقسام المستشفى الطبية والفنية وقسم العيادات, والمختبر, والكلى, ومرافق المستشفى، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير المستشفى عبدالعزيز الزهراني عن التجهيزات والتركيبات والأجهزة الطبية الحديثة.وحث الهزاني على بذل المزيد من الجهد، والحرص على الجودة والإنجاز، مؤكداً أن المشروع يسير بوتيرة جيدة.// انتهى //20:30ت م0194