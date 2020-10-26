القاهرة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسدعت جنوب إفريقيا وزراء الخارجية والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا إلى عقد اجتماع يوم غد، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية محمد السباعي في بيان له اليوم، إن الاجتماع يعقد تنفيذًا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، التي عُقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، الذي عُقد يوم 16 أغسطس الماضي، وكلّف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم، ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة.وأشار السباعي إلى أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث، مُعربًا عن تقديره للجهد الذي تبذله دولة جنوب إفريقيا في رعاية هذه المفاوضات، والاهتمام الذي توليه لهذا الملف الحيوي، الذي يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.// انتهى //20:43ت م0196