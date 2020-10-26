جيزان 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسدشنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، عددًا من العيادات الافتراضية للإقلاع عن التدخين، موزعة على محافظات المنطقة.وتهدف العيادات الافتراضية إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين في جميع محافظات المنطقة للوصول إلى العيادة والاستفادة من خدماتها إلكترونياً, وبلغ عددها 13 عيادة, شملت عيادة برنامج مكافحة التدخين الرئيسة، وعيادة الإقلاع عن التدخين بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالدرب، وبيش، وبلغازي، والروضة الجنوبي، وبني مالك، والظبية، وأحد المسارحة، والخوالف، والعارضة، والحصمة، وحاكمة أبو عريش، وفرسان.وخصصت إدارة مكافحة التدخين رابطاً إلكترونياً يحتوي على عدد من الخيارات تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة بكل يسر وسهولة.يذكر أن إدارة مكافحة التدخين بصحة جازان استقبلت خلال الشهور الماضية من العام الميلادي 2020م، 2113 مراجعاً في عياداتها البالغ عددها 17 عيادة موزعة على جميع محافظات المنطقة.// انتهى //21:16ت م0201