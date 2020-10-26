مكة المكرمة 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسوفرت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحدث التقنيات المخصصة لصيانة السلالم الكهربائية، للارتقاء بأنظمة صيانة مرافق المسجد الحرام والحرص على سلامة قاصديه.وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي أن الإدارة تعمل على تنفيذ خططها التشغيلية لمشغلي السلالم والمصاعد الكهربائية، حيث يشرف على تشغيل هذه السلالم والمصاعد أكثر من 20 مشغلاً من الكوادر الوطنية في الحرم المكي وساحاته، التي يبلغ عددها أكثر من (200) سلم كهربائي.وأكد أن الرئاسة تحرص على الارتقاء بالأعمال المقدمة للمسجد الحرام وساحاته وتطويرها وتحديثها، والاطلاع على أحدث الطرق في صيانة وتشغيل معدات الأنظمة الإلكتروميكانية، وتعمل على أفضل برامج التشغيل والصيانة العالمية، التي تعنى بالمحافظة على المعدات والتجهيزات، ودعم وتطوير الكوادر الشابة للوصول إلى أرقى وأفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام.// انتهى //21:24ت م0204