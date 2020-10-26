ظهران الجنوب 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة اليوم, مشروع "داعم" لتحسين وتطوير مخرجات التعليم والتعلم وتمكين الطلاب والطالبات من اكتساب الأسس المعرفية في المحتوى الدراسي، بما يمكنهم من توظيف هذه المعرفة وإعمالها والاستفادة منها في تطوير قدراتهم وخبراتهم، وذلك عبر التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على الكفايات، وإلى التقويم المتمركز حول النواتج والمخرجات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التعليمي، خصوصاً في هذه المرحلة التعليمية التي يتعلم فيها الطلاب والطالبات عن بعد من خلال منصة مدرستي.وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أن المشروع يهدف إلى تمكين المعلمين والمعلمات من تطبيق مهارات التفكير والرفع من مستوى التعلم الذاتي لدى المتعلمين، وتدريبهم عليها، مع ربطها بالمحتوى الدراسي بشكل منظم ومحكم، وبناء أنشطة إثرائية تعتمد على مهارات التعلم ذي المعنى.وأضاف أن التعليم القائم على الكفايات يُعد واحداً من أهم التوجهات التربوية التي تعمل عليها كثير من دول العالم المتقدمة تعليمياً وصناعياً واقتصادياً مع تطبيقها في المدارس.// انتهى //21:25ت م0205