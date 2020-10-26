واشنطن 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم بوزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور س. جايشانكار، وذلك قبل الحوار الوزاري بين الولايات المتحدة والهند 2 + 2 في نيودلهي بالهند.وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها سبل معالجة التحديات المشتركة لكوفيد-19، وتعزيز الاستجابة لقضايا الأمن الإقليمي، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في تطوير اللقاحات والازدهار الاقتصادي.ورحب الجانبان بالحوار الوزاري الثالث بين الولايات المتحدة والهند 2 + 2، مؤكدين أن الحوار يمثَل رمزاً للشراكة القوية بين الولايات المتحدة والهند.وحثا على أهمية الشراكة الإستراتيجية العالمية الشاملة بين الولايات المتحدة والهند لأمن وازدهار كلا البلدين والمنطقة الهندية والمحيط الهادئ والعالم، متطلعين إلى زيادة فرص تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والهند.// انتهى //21:26ت م0206