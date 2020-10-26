الرياض 09 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 26 أكتوبر 2020 م واستغلب المنتخب الوطني تحت 19 عامًا على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي الاتفاق، ضمن المعسكر الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.وسجل للأخضر اللاعب سعد الناصر "هدفين" في الدقيقتين 33 و63 من المباراة.ويستأنف المنتخب غدًا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب البحرين في ختام المعسكر يوم الخميس المقبل.يُذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //22:26ت م0215